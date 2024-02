Ivete Sangalo cancela participação no Navio da Xuxa por diagnóstico de pneumonia

Ivete Sangalo cancelou a sua participação no Navio da Xuxa após ser diagnosticada com pneumonia. A cantora contou que teve uma virose após o carnaval e teve que ficar internada após se sentir indisposta. Ivete ainda contou que está bem e que manterá os seus fãs informados.

“Antes de qualquer preocupação,já quero dizer que estou bem! Essa semana terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça feira não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: Pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor.”, disse.

Ela ainda completou: “Não poderei ir ao Navio da Xuxa da minha amada Xuxa Meneghel por razões evidentes. Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela , toda a equipe, todos os fãs que dividiram essa alegria comigo. Mandarei notícias tá bem, certa de que serão sempre as melhores graças ao meu Deus maior. Amo vocês”, finalizou.