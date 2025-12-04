Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

Ivete e Daniel: capítulo novo, afeto antigo

Mesmo após a separação, os dois seguem trocando gestos públicos de carinho que encantam o país.

Kátia Flávia

04/12/2025 8h11

ivete e ex marido 5

Ivete se separou do marido Daniel Cady após 17 anos juntos, mas o afeto continua.

Você piscou e lá estava Ivete Sangalo, toda plena, toda iluminada, surgindo nos comentários de Daniel Cady como quem desfila maturidade com perfume de baunilha e autoestima em alta. O casamento pode ter encerrado o ciclo, mas, meu amor, o afeto antigo continua firme, forte e hidratado. E isso deixa euzinha aqui em puro êxtase emocional.

Daniel fez publicações lindas, cheias de propósito, trabalho e gratidão. Uma homenagem para Xan, a campanha da Marinha… aquela vibe dele, centrado e doce. E quem aparece batendo palminhas, distribuindo emoji de coração e reforçando um elo inquebrável? Ela. Ivete. A rainha do equilíbrio emocional. A mulher que comenta como quem acende uma vela de paz em plena segunda-feira caótica.

imagem do whatsapp de 2025 12 04 à(s) 07.45.38 00d2b718

E o Brasil inteiro percebeu: não é forçado, não é protocolo, não é estratégia. É carinho real. É história. É respeito. É uma convivência tão madura que faz qualquer ex arrependido roer a almofada. Separaram, sim. Mas o vínculo afetivo está mais vivo que muito casal que ainda está junto.

Eu estou perplexa, chocada e abanando o leque rosa. Porque não é todo dia que vemos duas figuras públicas, com décadas de vida compartilhada, administrando o fim do casamento com tanta leveza. Nada de farpa, nada de unfollow, nada de textão cifrado. Apenas dois adultos que entendem que família não se desfaz, ela se reorganiza.

imagem do whatsapp de 2025 12 04 à(s) 07.46.00 5d4bd8ab

Ivete demonstra, com cada comentário, que a convivência continua doce. Daniel recebe, responde e honra a história que construíram. É bonito. É raro. É civilizado.

E eu, pego minha taça e levanto um viva para esse ex-casal que transformou o fim do romance em um começo de convivência exemplar. Porque quando o respeito permanece, o capítulo novo brilha ainda mais.

