Ivete armou uma “pegadinha” com Giovanna e Fê! Não, ela não ficou com Bruno Gagliasso

A cantor inventou uma boa história para fazer uma pegadinha com Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, esposa do ator

Olha ela! Ivete Sangalo esteve no ‘Quem Pode, Pod’ e inventou uma pegadinha para pregar uma peça em Giovanna e Fernanda. A cantora inventou que já pegou Bruno Gagliasso no Carnaval e disse que se apaixonou pelos seus olhos azuis e seu sorriso do camarote do trio que ela estava fazendo.

“Ele tava no camarote de Daniela Mercury, eu passei cantando, vi um sorrisão. Eu não tava fazendo nada, falei, ‘Tudo bem?’. Aí, dei um tchau assim. Eles vieram na mesma hora, eu desci para pegar uma água e aí a casa caiu no camarim. Eu falei para ele: ‘Olha, a única coisa que não pode acontecer, isso não pode sair daqui.’ E eu ficava no trio, toda vez que eu descia para pegar água, ele descia junto comigo”, começou Ivete.

A cantora ainda aumentou a história, dizendo que, depois do carnaval, os dois ainda passaram uma semana juntos em Praia do Forte, no Litoral Norte baiano.

“Meninas, venham cá, olhem para mim aqui. Isso é mentira, p*rra. Vocês acham que eu ia pegar Bruno? Isso é mentira”, disse, dando risada.