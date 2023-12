Isso sim é influencer! Maisa Silva é embaixadora da Unicef

A atriz e apresentadora foi nomeada a nova embaixadora do time e diz que pretende focar sua vida em trabalhos de impacto social para o próximo ano

Não é de hoje que vemos Maisa Silva construindo uma carreira de sucesso e consistente no quesito impacto em todas as redes para todos os públicos. A atriz e apresentadora acabou de ser nomeada a nova embaixadora Unicef e promete angariar ainda visibilidade para trabalhos de impacto social para jovens no ano seguinte.

O evento aconteceu nesta sexta (15), e contou com a presença de Taynara OG, que também é embaixadora. “Temos um propósito e meios para fazer a diferença. Assim começa a transformação. Falar sobre Brasil é olhar para realidades muito distantes. O Brasil é um País enorme e agora podemos visitar, conhecer e agir. Essa sociedade do futuro está sendo construída agora, mas eles têm sonhos, desejos e necessidades. Acredito que podemos fazer a diferença”, disse durante o evento.

Além de cumprir uma agenda de compromissos junto ao time da Unicef, ela está participando do casting de famosos que fazem parte do conjunto de boas ações para a comunidade.