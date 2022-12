“Isso não é um adeus, é um tchau”, dispara Edney Silvestre ao deixar a Globo

Repórter encerrou seu contrato com a emissora e gravou um vídeo explicando a sua despedida

Não podemos deixar de comentar as saídas da nossa emissora favorita que ganha o nosso coração em cada nova novela. Edney Silvestre saiu da emissora e não compõe mais o time de jornalismo dentro do plim plim. De acordo com o Notícias da TV, o fim do contrato foi anunciado por Ali Kamel por meio de um e-mail aos colaboradores.

Vale ressaltar que o profissional trabalhou no veículo por 30 anos, sendo contratado em 1992. “A primeira vez que você me viu na telinha da Globo, seguramente eu estava vestido assim: de paletó, gravata, bem formal, e usando sobretudo. Era uma noite de inverno, em dezembro, fria, em plena Broadway, e um vento de cortar as orelhas, foi assim a minha estreia. Falando da força e da presença de atores e autores negros no teatro americano depois de décadas de racismo e preconceito. Isso foi 26 anos atrás. Tudo passa. E hoje eu vim aqui para me despedir”, disse ele.

O jornalista ainda conta que as pessoas não o verá mais na telinha da Globo, pois ele está partindo. “Mas você vai me ver, sim, em palestras, apresentações de eventos, conferências, aulas, em peças de teatro, em uma nova minissérie, e também nos meus livros, não apenas nos meus romances, e livros de contos, como também em livros de reportagens. A razão para eu estar aqui hoje é para agradecer. Agradecer pelos 26 anos de apoio, de palavras generosas, de carinho. Isso não é um adeus, é um tchau, com a minha gratidão. Até breve ou até já”, contou.