“Isso não é opinião. Isso é um ataque”, Viih tube e Eliezer sobre comentários maldosos contra sua filha

O casal de influenciadores irá processar os responsáveis pelos comentários negativos nas postagens com a filha Lua.

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer choraram muito ao falar sobre os ataques que Lua, sua filha de apenas sete meses tem sofrido em suas redes. Neste domingo (19), o casal desabafou sobre os comentários relacionados à aparência da filha em entrevista ao Fantástico. Segundo os ex-BBBs, a menina é alvo de comentários gordofóbicos desde os três meses.

Entre os comentários relatados pelo casal de influenciadores estão: “’Do que adianta nascer rica, mas ser obesa?’. ‘Tinha tudo pra ser linda, mas é obesa. Tadinha’. ‘Ela vai explodir’. “De cheinha foi pra gorda, foi pra obesa, foi pra doente, foi: ‘vai explodir’. ‘Já tem R$ 1 milhão na conta, dá pra fazer várias bariátricas quando ficar grande’”. “Esses comentários estão na foto de um bebê de sete meses”, lamentou Eliezer.

Os influenciadores chegaram a cogitar em interromper a exposição da filha, mas a ideia foi descartada. Viih Tube disse que não pode culpar a família pelos comentários alheios, mas influenciadora revelou que estar cansada de ouvir comentários como: “já que está expondo a filha, então tem que aguentar o tranco”.

“Também expus muito a minha gravidez e não me arrependi de forma alguma, porque eu ajudei inúmeras mães e me fez muito bem as ouvir e ter essa troca. A gente está postando uma foto da nossa família feliz, é algo natural pra gente”, contou.

Eles até fizeram um vídeo com uma pediatra explicando o quadro de saúde de Lua ainda foi postado, mas os ataques não amenizaram. Os responsáveis pelos comentários agora responderão na Justiça, é o que sustenta o advogado casal.

“Elas vão responder por calúnia, difamação e injúria. (A internet) não é uma terra sem lei. É preciso responsabilizar cada um daqueles indivíduos pelos atos cometidos. Um único comentário agride muitas pessoas, esse tipo de coisa a gente não pode tolerar”, afirmou Pedro Mansur, advogado de Viih Tube e Eliezer.