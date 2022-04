Isis Valverde é barrada em restaurante nos EUA

Atriz não pode entrar em restaurante por causa de sua roupa

Não é só a gente que passa perrengue nas viagens não, amor, Isis Valverde foi barrada no restaurante na noite de ontem (19) nos Estados Unidos por causa de sua roupa. A atriz gravou tudo para seus stories e disse estar indignada por passar por aquela situação.

“Cheguei no restaurante, eu e minhas amigas, o cara olhou nossa roupa e falou que a gente não podia entrar no restaurante, porque meu jeans era largo, ele queria jeans justo”, contou Isis no seu Instagram.

Isis foi barrada de restaurante por causa de jeans largo (foto: Reprodução/Instagram)

Ao que tudo indica o look da atriz incomodou a gerência do restaurante, que fica no hotel The Beverly Hills. E se vocês pensam que a roupa incomodou por ser extravagante demais, vocês se enganaram. A musa usava um jeans largo, camiseta básica e jaqueta de couro, apenas.

O garçom que pediu para ela e suas amigas se retirarem do local informou que seu jeans era muito largo para a ocasião e que a atriz precisava de algo mais justo. No desabafo no Instagram, Isis chamou a atenção para as situações que mulheres passam por causa de suas roupas.

Amiga, posso facilmente te indicar restaurantes bárbaros nos EUA, que vão aceitar sua beleza como ela é. Na próxima só dar uma passadinha no Leblon. Beijos!