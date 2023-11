Isabelle Drummond é vítima de assalto no Rio de Janeiro

A atriz teve seu carro levado pelos criminosos ao ser assaltada na Cidade Maravilhosa na quarta (22)

Que susto! Isabelle Drummond foi assaltada e os bandidos acabaram levando o seu carro na ação. De acordo com o G1, o caso aconteceu na quarta (22) no Leblon, bairro do Rio. Os itens foram recuperados e a polícia encontrou o carro no Morro do Santo Amaro, junto com uma bolsa de grife e objetos pessoais.

“A atriz Isabelle Drummond foi assaltada ontem, dia 22/11, às 23h no Leblon, por quatro assaltantes que estavam em uma Pajero. Levaram alguns pertences da atriz, da amiga e do motorista que estavam com ela em seu carro. Todos estão bem e não sofreram nenhum tipo de agressão. O carro da atriz, um Audi, não foi levado por conta da incapacidade dos ladrões de ligar o carro. A atriz teve uma boa assistência do Tenente Coronel Ludorego, do 2º Batalhão, que conseguiu recuperar todos os pertences e a Pajero que foi usada para o assalto, que era um veículo roubado”, informou a assessoria de imprensa dela.

Vale lembrar que Isabelle Drummond está longe das novelas desde que atuou em Verão 90, da Globo, em. 2019. Ela é