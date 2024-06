Isabeli Fontana relata experiência com ETs: “Ajudaram a voltar minha alegria”

O que? Isabeli Fontana contou que já teve uma experiência paranormal com ET´s? É isso mesmo produção? Em entrevista ao Paranormal Experience podcast, a modelo disse que teve uma experiência positiva ao lado dos extraterrestres.

Na entrevista, Isabeli disse que teve um problema em sua bexiga curado pelos alienígenas. “Sou muito sensível com o que acontece no meu corpo. Eu senti que parece que entrou uma agulha no lado esquerdo do meu peito. Uma coisa que machucou um pouquinho, parecia uma sensação de agulha. Eu senti algo que parece que encheu meu pulmão. Deu uma energizada absurda. Acredito que foram eles – os greys”, relatou a modelo.

Segundo ela, após o contato, sua vida passou por uma grande mudança. “Eles ajudaram a voltar a minha alegria, a minha felicidade. Foi no astral”, afirmou Isabelli, que completou: “Nunca mais tive problema na bexiga”.