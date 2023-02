Isabeli Fontana quebra silêncio sobre amizade com Izabel Goulart: “Melhor dizer que somos conhecidas”

Esposa de DiFerrero contou detalhes sobre a amizade com a musa e ainda disso que só trabalharam juntas

Vish, mesmo com poucos famosos, o clima ficou quente no ‘Baile do Copa’. Isabeli Fontana revelou que não tem como dizer que é amiga de Izabel Goulart. Vale ressaltar que as duas participaram do grupo de musas brasileiras que trabalharam como angels da Victoria’s Secret’s.

“Não vou ser falsa e falar que somos amigas. Melhor dizer que somos conhecidas e temos uma relação boa. Fizemos parte de um grupo de modelos brasileiras que trabalhou junto durante um tempo e só”, contou Isabeli.

Goulart foi a rainha da festa, mas não interagiu com muita gente. “Tenho visto muitas companheiras deixando a carreira e isso mexeu um pouco com a minha cabeça. Fiquei me questionando se também já estava na minha hora. Mas eu adoro trabalhar e acredito que ainda tenho nome no mercado”, finalizou Isabeli.