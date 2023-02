Isabeli Fontana planeja ter filhos com Di Ferrero

Modelo está casada com o músico há 10 anos e contou sobre os próximos passos no ‘Baile do Copa’

Nova fase na vida da nossa modelo musa, Isabeli Fontana. A musa disse que planeja ter um filho com o seu marido Di Ferrero, com quem é casada há 10 anos. Vale ressaltar que a modelo já é mãe de Lucas, de 16 anos, e Zion, de 19. “A gente pensa em ter filhos, mas o Di (Ferrero) está em num momento maravilhoso da vida profissional dele, da carreira solo, da volta do NX Zero…”, disse. Ela ainda completou: “As coisas estão acontecendo muito rápida na vida dele. A gente fala muito sobre ter um filho e tal, mas acho que a gente não achou ainda o momento ideal”, ressaltou.