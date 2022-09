Iron Maiden usa jatinho que Lula usou em campanha para fazer shows

José Norberto Flesch revelou que o modelo do avião pode custar R$300 milhões

Habla mesmo e não nos esconda NA-DA! José Norberto Flesch usou seu canal no Youtube para contar que a banda Iron Maiden, que faz diversos shows no Brasil este mês, está usando o jatinho que Lula usou para fazer sua campanha eleitoral anos atrás. O jornalista ainda dá detalhes da aeronave, revelando que ele pode custar R$300 milhões.

“O jato tem dimensões semelhantes a aviões y jet primeira geração da Emabraer”, diz o jornalista afirmando que o modelo pode viajar do Brasil para Europa sem fazer qualquer escala.

Vale lembrar que a banda está fazendo o maior sucesso no país com show de bilheteria em diversas partes do país, como Ribeirão Preto e Curitiba.

A banda ainda vai se apresentar no Rock In Rio. Amo!