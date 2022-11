Irmãos gêmeos nascem de embriões que foram congelados há 30 anos

Lydia e Timothy Ridgeway vieram ao mundo no dia 31 de outubro

Eu digo para vocês que a ciência tem muito para nos ensinar e ninguém confia em mim. Ontem (21), eu e minhas amigas do Leblon puxamos essa discussão e fiquei sabendo que nos Estado Unidos dois irmãos gêmeos nasceram de embriões que foram congelados há 30 anos. Os bebês nasceram no dia 31 de outubro, mas só agora os veículos tiveram conhecimento do fato.

Os embriões são datados do dia 22 de abril de 1992 e ficaram três décadas congelados em nitrogênio líquido a quase -200ºC.

Pensa que acabou? Os bebês já nasceram quebrando o recorde de Molly Gibson, nascida em 2020 em um embrião congelado há 27 anos.