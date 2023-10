Irmão do Emicida acusa Duda Beat e Juliette de plágio: “Esse mercado tem bem pouco e nosso jurídico vai trabalhar”

O compositor, que trabalha com o rapper, ficou revoltado com a nova música das cantora, afirmando que elas plagiaram o trabalho do seu irmão.

Gente, nesta terça-feira (18) a cantora e ex-BBB Juliette voltou a ser assunto na mídia, após lançar a sua nova música Magia Amarela, em parceria com a icônica Duda Beat, porém, a forma com que ela virou assunto não foi das melhores possíveis. Ao invés de todos estarem falando das cantoras pela qualidade da nova música, elas viraram polêmica, após o irmão do cantor Emicida, o compositor Evandro Fióti, acusá-las de plagiar o rapper. O que mais escancara a gravidade do plágio é copiar em absolutamente tudo da obra do Emicida. Não é só a fonte ou os vitrais, é tudo.



Apesar do rap (e o Emicida) alcançar grandes patamares, a indústria ainda tira o gênero pra nada. Faz apropriação descarada, sem medo. https://t.co/dOryJG4kfI — Felipe Mascari (@felipemascari) October 18, 2023 "Tem um bando de artista branco, que a gente encontra em todo lugar, que mal lançou um disco e que em um ano já ganhou um Grammy. A gente levou 12 anos para ganhar um Grammy. E o trabalho que a gente ganhou um Grammy acabou de ser roubado conceitualmente. Entendeu? Tem noção o ódio que gera? Tem noção da vontade que dá de botar fogo em tudo?", declarou o compositor. "Estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa crítica é coerente e vai no lugar certo. Não quero hate em cima da Juliette ou Duda", reforçou o irmão do Emicida. Estou indignado. Vou explicar esse contexto dessa apropriação, plágio e mais uma vez falta ética nesse mercado vindo em sua maioria (mas não somente), de pessoas brancas. E reafirmo essa critica é coerente e vai no lugar certo, ñ quero hate em cima da Juliette ou Duda. — Evandro (@fiotioficial) October 18, 2023 Por fim, o profissional garantiu que isso não passará despercebido e afirmou que levará o caso para o âmbito judicial. "Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas, que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar", garantiu o irmão do cantor. Sabre apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética?

Então, esse mercado tem bem pouco.

Então, esse mercado tem bem pouco.

Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso juridico vai trabalhar! https://t.co/0j4hYOTTrJ — Evandro (@fiotioficial) October 18, 2023