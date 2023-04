Irmão de Virgínia registra Boletim de Ocorrência contra Lilly Martins

William Gusmão garante que nunca encostou a mão nas partes íntimas da estudante de nutrição como ela diz nas redes sociais

Vamo dale pra não tomale, não é mesmo? O irmão de Virgínia Fonseca fez um Boletim de Ocorrência diante das acusações de Lilly Martins dizendo que ele a assediou em uma festa em Jussara, Goiás. O vídeo circula nas redes sociais mostrando William bem soltinho na festa, chegando a trocar beijos com a morena. Acontece que nos stories dela, ela conta que ele colocou a mão em suas partes íntimas.

“Pois é, gente. Tô passando aqui porque agora a gente vai fazer uma ocorrência lá na delegacia sobre tudo que aconteceu, né?”, disse William.

A advogada do caso, Lumma Canaã, ainda completa: “Eu tô aqui acompanhando o caso do William, na cidade de Jussara, meu nome é Lumma. Como advogada do William, a gente já entrou em contato com os organizadores, já nos disseram que havia segurança suficiente, que a Polícia Militar estava no local”, esclarece.