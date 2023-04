Irmão de Virgínia Fonseca trai esposa grávida em evento

Num evento em Goiânia, William Gusmão foi flagrado aos beijos com uma desconhecida

Parece que a palavra “polêmica” faz parte da rotina da família da Virgínia Fonseca, mas dessa vez, não é a influenciadora que está nos holofotes e sim o seu irmão. Na madrugada deste sábado (1) em Goiânia, o irmão da influenciadora Virgínia Fonseca, William Gusmão, foi visto a aos beijos e amasso com uma mulher desconhecida durante um evento automotivo.

Horas depois do ocorrido, ele apareceu com a mesma roupa em seus stories, lamentando o falecimento de Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo que morreu no final da tarde desse mesmo dia.

Foto : Reprodução

Os internautas notaram que o empresário estava usando a mesma peça de roupa do vídeo em que fizeram o flagra da traição. William é casado com a influenciadora Melody Barreto, que está grávida do primeiro filho do casal.

E há duas semanas atrás, o casal fez uma festa de chá revelação ao de descobriram que estão esperando um menino, Gabriel. Inclusive, o casal convidou Virgínia para ser madrinha do primogênito.

O empresário ainda não deu esclarecimentos sobre a situação, mas parece que a Virgínia não está nem um pouco feliz com essa história. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos dessa história.