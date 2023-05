Irmão de Rodrigo Faro, Danilo Faro, capota o carro: “Tive a sensação de que eu tinha morrido”

O empresário, que afirma não ter ingerido nenhuma bebida alcoólica, felizmente, apesar do susto, está bem.

Meu Deus! Amores, na última quinta-feira (18), o empresário e irmão do apresentador Rodrigo Faro, Danilo Faro, sofreu um terrível acidente de carro, onde o veículo chegou a capotar, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, enquanto o empresário se locomovia de uma reunião para uma lanchonete.

Em entrevista ao programa “A Tarde é Sua”, que é apresentado pela jornalista Sonia Abrão, Danilo deu detalhes de como o acidente aconteceu. Ele conta que estava fazendo um trajeto que já era de seu costume, mas acabou chocando o seu carro como o deu outro motorista, o que fez com que o seu carro capotasse na pista.

“Eu saí de uma reunião, estava com fome, vim fazer a volta para pegar um lanche, algo que eu sempre faço. Na hora que eu virei, bati nesse carro e meu carro virou. Queria me tirar do cinto de segurança, sei que é errado, mas vi que eu tava bem. Consegui sair, os policiais chegaram e foram muito atenciosos”, iniciou o empresário.

Logo em seguida,o irmão do apresentador afirma que, felizmente, não teve nenhum ferimento grave e garante que não havia ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica.

“Absolutamente nada. Saí rapidinho. Tudo certo, graças a Deus. Não bebo nada de álcool”, afirmou.

Por fim, Faro disse que teve a sensação de que realmente havia morrido, e que chegou a ficar em choque por alguns minutos.

“Só tive a sensação de que eu tinha, de verdade, morrido. Fiquei inconsciente por alguns minutos, sem falar coisa com coisa, até que um anjo chamado Gisela, abriu a porta do meu carro e ficou segurando minha mão, até que eu recobrasse a consciência e voltasse a respirar”, finalizou o empresário.