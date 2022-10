Irmão de Luciano Huck questiona patrocínio de Neymar por marcas famosas

Ambev e Budweiser estiveram presentes na legenda do post de André Grostein

Eu já esperava que alguma hora poderia surgir os questionamentos diante dos patrocínios de Neymar, o jogador mais assediado pela mídia brasileira. O irmão de Luciano Huck, André, não ficou de fora dos questionamentos e usou as redes sociais para cobrar um posicionamento de Budweiser e Ambev. Grostein ainda escreve que pergunta e a empresa não o responde.

“Ambev e Budweiser vocês patrocinam Neymar que apoia o Bolsonaro, aliado do Roberto Jefferson. Qual é a política de vocês para patrocínio? Qual é a pegada que a empresa de vocês deixa no meio ambiente e na violência nas periferias? Por favor, eu fico perguntando e vocês não respondem. Por que?”, questionou.

Vale lembrar que não estamos vendo o rostinho de Neymar em muitos anúncios, mesmo com a Copa do Mundo batendo à porta. No final acredito que o apoio a Bolsonaro acabou prejudicando o jogador…