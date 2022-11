Irmão de Gal Costa revela que a cantora gostaria de ser enterrada no Rio de Janeiro e não em São Paulo, como aconteceu

A cantora foi enterrada na última sexta-feira (11), na região central de São Paulo.

Infelizmente o desejo de Gal não foi atendido. A cantora, que veio a falecer na última quarta-feira (09), já havia revelado o seu desejo de ser enterrada ao lado de sua mãe, Mariah Costa Pena, no Cemitério São João Batista, na capital carioca, porém esse desejo não foi atendido, a cantora foi enterrada no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na capital paulista.

O desejo de Gal foi revelado, na manhã do último sábado (12), pelo produtor e amigo pessoal da cantora, Paulinho Lima, porém foi confirmado pelo irmão da cantora, Guto Burgos.

Paulinho publicou em seu instagram, um vídeo ao lado de Gal, com a seguinte legenda: Lembrei que sua vontade era ser sepultada perto de sua mãe, Mariah, e para isso comprou um jazigo perpétuo, no Rio de Janeiro, no São João Batista. Nada contra São Paulo, que sei, amava”.

O produtor, também contou que a presença de seus fãs e amigos foi dificultada ao máximo, no velório da cantora, ressaltando também a falta de organização e de preocupação com sua aparência física.

Já Burgos, em entrevista à ‘Folha de São Paulo’, relatou que havia comprado um que já havia comprado um túmulo no Rio, mas não entrou em detalhes de porque o pedido da cantora não foi atendido. “Eu comprei um túmulo no [Cemitério] São João Batista em 1995, se não me engano. A Mariah já estava lá e ela pediu que fosse enterrada ali. É verdade.”