Irmã de Whindersson Nunes, Hagda Kerolayne, assume ter traído ex-namorada: “Eu errei, sim, caralh*. E já assumi meu erro”

A influencer veio a público falar sobre o assunto após sua ex ter exposto toda a situação para os seus fãs através dos stories.

É amores, a gente até pode tentar esconder algo, mas quando menos se espera tudo vem à tona. Após cerca de dois meses do fim de seu relacionamento com a influenciadora e irmã de Whindersson Nunes, Hagda Kerolayne, a modelo Amanda Albuquerque, revelou aos seus seguidores que foi traída pela ex-namorada.

Mas essa história não ficou por aí. Nesta terça-feira(13), após a modelo ter colocado a boca no trombone, Hagda fez questão de, através de seu instagram, esclarecer os fatos. A influencer assume que realmente traiu a modelo, mas afirma que isso nada justifica o que Amanda também havia feito com ela.

“Eu errei, sim, caralh*. E já assumi meu erro. Mas você errar também e se fazer de vítima não dá. Tenho print de tudo e poderia muito bem expor, mas não vou fazer isso. Beleza, que não justifica o que eu fiz, mas também não justifica o que ela fez comigo”, desabafou a irmã do humorista.

A influencer ainda conta que tentou manter toda essa história em sigilo, mas que de toda forma ela sempre será a errada da história. “Eu tentei deixar tudo numa boa e livrei a pessoa de muita coisa, mas no final a única errada é eu, né? Depois de dois meses vem postar coisinha e diz que não queria nada em cima.”

Para finalizar e deixar mais claro do que nunca, Hagda reafirmou a traição, com todas as palavras e pediu que a sua ex esqueça que ela existe. “Mais uma vez: eu errei, assumi meu erro, não fiquei me fazendo de santa em momento algum. Vê se esquece que eu existo.”