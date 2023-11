Irmã de Neymar Jr. é criticada ao mostrar que tem samba no pé. Será que tem?

Rafaella aparece em vídeo e ele chegou até minhas mãos, nas filmagens ela mostrava o seu talento. Vale ressaltar que ela desfilará para Salgueiro ano que vem

A irmã de Neymar Jr., Rafaella, não passou despercebida pelo olhar crítico das minhas fofoqueiras que observaram a preparação dela para o carnaval do ano que vem. A musa vai desfilar para Salgueiro, mas mostrou que está deixando a desejar. Rafa foi duramente criticada, mas acontece que essa já é a terceira vez que ela sai na Sapucaí, o que está acontecendo, amiga?

A irmã de Neymar apareceu no vídeo interagindo ao lado de passistas da Beija-Flor e interagindo com elas no palco da Cidade do Samba, no final de semana. Ela ainda apareceu em fotos ao lado de Bella Campos e Carla Cristina, além do ator Samuel de Assis. Mas o gingado da musa não agradou muito.

“Não tem sensualidade, não possui carisma, zero presença. E ritmo nunca foi apresentado a ela”, “Pessoalmente, foi bem pior!”, “Um ano inteiro pra aprender a sambar e ainda quando chega vemos isso”, “Um ano se passou e não houve nenhuma evolução”, “Alô Alcione, chega aqui, estão deixando o samba morrer”, “As passistas nem sambaram pra poupar ela”, “Continua sem saber cantar 1 samba, no dia do desfile ela aprende o refrão e ponto”, “Samba no pé :Nota Dó!!!”, foram algumas das críticas feitas pelos internautas, de acordo com o Extra.