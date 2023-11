Irmã de Neymar e Rivaldo financiaram os atos golpistas?

PF suspeita que o ex-craque da seleção brasileira e a influenciadora Rafaella Santos colaboraram financeiramente com a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro.

Minha gente, as investigações sobre a operação Lesa Pátria estão a todo vapor. Nesta sexta-feira (10), a Revista Veja revelou que Rivaldo, ex-jogador da seleção brasileira, e Rafaella Santos, irmã de Neymar estão sendo investigados pela Polícia Federal por um suposto financiamento aos atos do dia 8 de janeiro, que causaram a depredação das sedes do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto. O cantor gospel Salomão Vieira, acusado de angariar doações para acampamentos golpistas em frente a quartéis do Exército, teria obtido tais contribuições de Rivaldo e Rafaella.

Rivaldo teria colaborado com R$ 50 mil, mas não há evidências de que sua doação foi destinada à invasão e depredação de prédios públicos. Rafaella Santos, em uma rara manifestação política, expressou seu apoio a Bolsonaro após a vitória de Lula nas urnas, enquanto Neymar Jr. declarou publicamente seu voto na época. Ele chegou a gravar um vídeo fazendo uma dancinha com a música de campanha de Bolsonaro.

A assessoria de Rafaella informou à Veja que ela não conhece nem fez qualquer repasse de recursos a Salomão. Já a defesa de Rivaldo confirmou que o ex-jogador fez duas doações em novembro do ano passado a pedido do cantor gospel, mas que, somadas, não ultrapassam os R$ 2 mil.

A equipe jurídica de Salomão Vieira disse que seu cliente é inocente e que não pode falar sobre detalhes do caso, que está sob segredo de Justiça.