Irmã de Neymar é alvo de críticas e Jojo Todynho sai em sua defesa: “Parem com isso!”

A influenciadora está sendo acusada de abusar do photoshop em suas redes sociais.

Gente, infelizmente, as críticas envolvendo os corpos, principalmente os femininos, é algo muito recorrente especialmente no carnaval, época que geralmente as pessoas costumam ousar mais nos looks, o que muitas vezes causa a quebra dos padrões de beleza impostos pela sociedade.

Um grande alvo dessas críticas incabíveis neste fim de semana foi a influencer e irmã do Neymar, Rafaella Santos, que ao desfilar como musa da escola Salgueiro, foi acusada de abusar do uso de photoshop em suas redes sociais, não sendo nada daquilo que aparece nas fotos.

simplesmente a rafaella (irmã do neymar) no instagram e na vida real pic.twitter.com/ZXa5JmAAzL — thalita ᶜʳᶠ (@sweatbecky) February 21, 2023

Insatisfeita com as críticas que a Rafa vem recebendo, a cantora Jojo Todynho, fez questão de sair em defesa da influencer, ressaltando a tristeza que é outras mulheres menosprezando o corpo real da moça.

“Eu tenho muito carinho, respeito e admiração pela Rafaella, irmã de Neymar. É tão feio ver mulheres comparando o corpo dela, [falando] que não é nada do que ela postou”, afirmou a cantora.

Por fim, ela afirma que se a irmã do jogador quer ou não usar photoshop o problema é dela, que os internautas não tem o direito de se meterem na vida da influencer desta forma.

“Gente, cada um se sente bem da forma que quiser. Se ela quiser usar Photoshop no cérebro, é problema dela. Parem com isso!”, finalizou Jojo.