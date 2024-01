Irmã de homem que pulou do navio faz declarações: “Não temos notícias”

Christiane Candreva usou suas redes sociais para mostrar a sua angústia com a perda do irmão que se jogou no mar neste final de ano em um cruzeiro. Carlos Candreva estava discutindo com uma pessoa quando se jogou no mar.

“A todos que estão em busca de notícias: não temos, amigos”, disse ela. “Ainda permanecemos sem nada. As buscas continuam, a angústia é grande. Estamos tentando lidar com a situação da melhor forma.”

“Amigos, infelizmente, os comentários de ódio acabam chegando até mim e minha família. Não perca tempo discutindo com pessoas rasas e vazias. Opinião pode ter, mas ninguém está pedindo”, completou.