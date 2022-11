Irmã de Deolane compara diretor de ‘A Fazenda’ com carniça e afirma: “Está longe de ser um BBB”

Os ataques da advogada vieram após Carelli curtir um post que pedia a saída de Deolane do reality.

Mesmo com a ótima semana que Deolane está tendo dentro do reality, ‘A Fazenda’ , sua irmã, a advogada Dayane Bezerra, faz questão de continuar a se envolver em polêmicas envolvendo a participação de sua irmã no programa.

Através de seu Twitter, a advogada se posicionou, de forma grosseira, a respeito da polêmica curtida, que o diretor do reality Rodrigo Carelli deu em um post que pedia a saída de Deolane do programa.

Em seu twitte, Dayane comparou Carelli com uma carniça e a afirmou que o reality em que sua irmã está confinada, não está nem perto de ser um ‘BBB’, reality rival, que é exibido pela Rede Globo.