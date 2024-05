Irmã de Davi Brito revela quantas publis o campeão do BBB 24 já fechou

A irmã de Davi, Raquel Brito que está atuando como sua assessora, já contou quantas publicidades o vencedor do reality da Globo fechou após sua participação no BBB.

“Pessoal, Davi tem 6 publis [publicidades] fechadas”, disse ela em resposta a um internauta.

Vale lembrar que, recentemente, Davi ganhou um documentário no Globoplay. Lançado no dia 8 de maio, ‘Davi, um cara comum da Bahia’, acompanha a rotina das primeiras semanas do ex-motorista de aplicativo desde que ele deixou o confinamento do reality global.