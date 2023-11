Irmã de Bruna Biancardi rebate Luiz Bacci: “Me acusa sem provas”

Bianca Biancardi se revolta com a declaração do jornalista nas redes sociais diante da invasão na mansão dos pais da influenciadora

Bianca Biancardi não ficou calada ao ver seu nome na boca do jornalista Luiz Bacci. A influenciadora deu o que falar ao rebater as informações veiculadas pelos profissionais da comunicação. A irmã de Bruna chegou a dizer que ele falava coisas sem provas sobre os fatos.

Bianca Biancardi, irmã da Bruna, filha do casal que foi torturada o m óleo quente, usou as redes para me atacar, em nenhum momento ela pediu justiça para me atacar (…) até agora, eu não entendi sua posição e tô entendendo o fato de você ter apagado esse stories como um pedido de desculpa”, disparou ele.

Ela rebateu~: “Pedido de desculpas? Se situe. Você divulgou na internet que havia um plano de sequestro e um CATIVEIRO pronto para recebê-las. Eu apenas desmenti essa informação absurda na internet também. Você não pode falar por aí o que quer, não pode INVENTAR que existiu um cativeiro. Isso é irresponsável e sensacionalismo tem limite. Imagine a minha família, a minha irmã amamentando lendo isso??? Inclusive, me acusar sem provas de que eu ajudei a arquitetar um sequestro para a minha própria irmã é no mínimo doentio, imagine como vou ter várias provas no tribunal? Eu cobro a polícia fazer o trabalho dela, e cobro a mídia de passar informações verídicas sobre a minha família. Inclusive, meus pais NÃO foram torturados com óleo quente, isso é mais uma inverdade sua para ganhar atenção. Seja mais honesto, a vida retribui”, declarou ela.