Investigador revela Carlinhos Mendigo transitava entre quatro imóveis para despistar a polícia

Mais conhecido como Carlinhos Mendigo, Carlos Alberto da Silva, de 44 anos, estava andando entre quatro apartamentos em São Paulo para fugir da polícia. O comediante foi pego nesta terça-feira (18/06), ele era considerado foragido desde 2022 por dever pensão alimentícia no valor de R$249,9 mil ao seu filho Arthur.

Diante da DOPE, uma denúncia sobre o sumiço de Carlinhos foi feita no último mês, criando uma investigação. Na época, o comediante costumava sair no meio da noite e mudar de apartamento frequentemente para despistar a PM.

Nenhum apartamento era dele. Todos emprestados por amigos bem sucedidos. Nunca ficava muito tempo, mudava constantemente, fazia rodízio”, contou um dos investigadores ao SPTV.

Nesta terça-feira (18/06), a PM fez uma armadilha na Avenida Nove de Julho, região rica em SP. Umas 12:30h, Carlos Alberto foi observado entrando em seu carro logo em seguida a PM abordou ele. Ele foi detido e mandado para a Divisão de Capturas, localizada no Palácio da Polícia Civil, no centro de São Paulo. Em seguida ele fez o exame de corpo de delito no IML e foi para as grades do 18º Distrito Policial (DP).

A audiência de Carlos Alberto da Silva ocorrerá nesta quarta-feira (19/06). Caso o comediante não pague o valor indicado, ele pode permanecer preso por até 30 dias.