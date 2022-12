Investigações descartam agressão em assalto a Thiago Rodrigues

Imagens mostraram que ele caiu sozinho ao se apoiar em uma barraca

Gente, que isso, um filme? A história do assalto de Thiago Rodrigues ganha um novo viés a cada dia que passa, mas as investigações tiveram qualquer possibilidade que possa ligar o ator a um assalto com agressão. As imagens mostraram que ele tentou se apoiar e acabou caindo sozinho e batendo a cabeça.

Vale ressaltar que a assessora do ator ainda disse que ele tinha perdido um pedaço do couro cabeludo e tinha ficado desacordado após a “pancada”. Thiago ainda foi ajudado por uma senhora que o encontrou caído na rua.

As câmeras mostraram que ele caiu sozinho, tirando qualquer suspeita de espancamento durante um assalto.