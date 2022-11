Intolerância religiosa? Irmã de Deolane ataca Xuxa: “Ser de Deus é bem melhor”

Dayane Bezerra ficou nervosa com a apresentadora defendendo sua ex-paquita, Babi, e pediu para que os usuários parassem de seguir Deolane

Gente, peraí, antes de mais nada quero deixar os fatos bem esclarecidos para todos os meus leitores. Xuxa foi um marco à frente do seu tempo para a TV Manchete, TV Globo, Telefe Argentina, emissoras dos Estados Unidos, Espanha e fez um sucesso estrondoso com seus programas de auditório no mundo todo, não ficando de fora do mundo da música, sendo uma das primeiras artistas brasileiras a ter uma carreira internacional. E aí eu te pergunto, quem são os Bezerra na fila do pão?

Dayane Bezerra se pronunciou após Xuxa dizer que Deolane deveria ser colocada no freezer: “Engraçado que quem tá no freezer faz tempo é você ein. Nada que você fez deu certo, todos os programas acabaram…” #AFazendapic.twitter.com/k43ifeUZ9u — Central Reality (@centralreality) November 22, 2022

Enquanto Xuxa apareceu para defender sua paquita que está na Fazenda, Bárbara Borges, pedindo para que todos parassem de seguir a Deolane, a irmã da advogada apareceu para rebater o comentário da rainha dos baixinhos.

“A Xuxa apareceu para defender a paquita dela, engraçado que quem a no freezer é você, hein? Nada que você fez deu certo, 0 audiência, os paranauê , né? Ainda bem que minha família é de Deus, ser de Deus é bem melhor. Xuxa, você deveria colocar sua amiga no freezer, a Babi”, disse Dayane em vídeo.

Xuxa não comentou ainda a declaração de Dayane , mas na publicação de Babi ela escreveu: “Gente… Deveriam todos parar de seguir essa mulher e colocá-la no freezer”, disparou.