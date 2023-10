Internet vai à loucura com o possível nascimento da filha de Neymar Jr.

Léo Dias soltou a notícia de que Bruna Biancardi teria entrado em trabalho de parto ontem (05) e os internautas não deixaram de reagir a notícia

Neymar Jr. foi parar na boca das minhas fofoqueiras do Leblon após Léo Dias dizer que Bruna Biancardi teria entrado em trabalho de parto. A web não se segurou e usou as redes sociais para comentar o nascimento de Mavie, filha do jogador com Bruna. Os fãs e internautas cutucaram o nascimento da filha daquele jeito, afiados e sem medo do perigo.

“Do que adianta estar presente no parto e no outro dia com a mulherada”, disse um internauta. “Óbvio que ele vem né. Ele é um mau namorado, porém um ótimo pai. É só ver como ele é com o Davi”, afirmou outro. “Que essa menina venha com saúde e que a mãe se liberta dessa dependência e fique bem”, alfinetou mais um. “Pro bebê nascer, só a mãe e a equipe médica resolvem”, afirmou outro. “O foco agora é que ela tenha uma boa hora”, declarou um fã.

De acordo com o colunista Léo Dias, Neymar Jr. já estaria a caminho do Brasil e deve chegar hoje, 6.