Internautas dão o título de ‘milf’ para Alexandre Nero

Termo é utilizado para homens que se tornam um símbolo sexual mais maduro

Pega fogo cabaré! Alexandre Nero acaba de receber o título de ‘milf’ pelos internautas que já estavam de olho no ator com a intenção de torná-lo um símbolo sexual. O muso ainda usou o Twitter para questionar os seus seguidores sobre o significado do termo.

“O que é ‘dilf’?”, questionou o artista em uma publicação. Logo após a publicação, os internautas explicaram que o termo é usado como símbolo sexual mais maduro.

Para quem não está entendendo nada, o termo também pode ser usado para mulheres, mas com uma mudança, se tornando ‘milf’. O que não posso negar é que fiquei acalorada aqui.