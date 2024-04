Internautas comparam festa de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer com a Farofa de Gkay versão Kids

Genteeee, o evento mais esperado do ano chegou! Nesse final de semana, começa o festival em que será comemorado o aniversário de Lua, a filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, vem sendo acompanhado de perto pelos seguidores do casal de influenciadores.

Os papais da pequena Lua vêm compartilhando alguns detalhes da comemoração, que contará com 400 convidados, bolo de 15 metros e estrutura montada por 234 trabalhadores. A organização desse grande evento fez com que internautas vissem semelhanças com outro evento bastante conhecido pelo público: a Farofa da Gkay.

Na plataforma X (antigo Twitter), a “festinha” que foi nomeada como “No mundo da Lua”, está sendo chamada de “Farofa da Gkay só para baixinhos” ou “Farofa da Gkay na versão kids”, em referência ao evento de aniversário da também influenciadora Gessica Kayane — que é uma das convidadas confirmadas no evento da “BabyTube”.

“Amanhã começa a festinha da Lua de três dias no resort, (estou) ansiosa pra acompanhar essa farofa baby”, afirmou uma internauta.

“Tudo o que eu queria nessa vida, para esse fim de semana, era ser uma das convidadas da farofa kids da Lua Tube”, escreveu outra.