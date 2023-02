Internautas acusam Virgínia de favoritismo entre as filhas: “Ela também merece”

As acusações vieram pois a influencer não fez uma festa de mêsversário para a filha caçula, mas fizeram para primogênita.

Que a Virgínia Fonseca é um grande alvo das críticas dos internautas não é novidade alguma, principalmente quando essas críticas acabam envolvendo as duas filhinhas da influencer com o cantor Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor. Porém, desta vez, ao meu ver as críticas estão sendo tão agudas que podem acabar prejudicando as crianças.

Tudo começou quando alguns internautas notaram a diferença que existe no tratamento da influenciadora entre as filhas. Enquanto a primogênita do casal teve tudo do bom e do melhor na comemoração dos seus mesversários, o caçula tem tido apenas o básico em suas comemorações, o que gerou uma chuva de comentários maldosos.

Com a repercussão destes comentários, logo pela manhã a influenciadora postou em seus stories dizendo que a festinha de mesversário da caçula será hoje, devido ao cansaço de todos da família na noite anterior.

“Hoje teremos mesversário de ‘Fluris’. Foi ontem, mas como todos nós chegamos bem cansados de viagem, vamos fazer a festinha hoje!”, explicou Virgínia.