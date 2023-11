Inteligência artificial reproduz voz de Elis Regina cantando músicas atuais

O endereço no Instagram simula ainda novo dueto com Gal Costa e versões para músicas de Cássia Eller e Marisa Monte

Enquanto se abre uma discussão enorme sobre grandes vozes da MPB cantando músicas da atualidade, um perfil no Instagram resolveu abrir uma conta e mostrar todos os trabalhos com as vozes famosas cantando as mais diversas músicas. Uma delas é Elis Regina, que aparece cantando Marina Sena e outros.

Há cerca de três dias, o endereço @elisregina.ai passou a publicar vídeos em que a voz de Elis é simulada por meio de ferramentas digitais para cantar músicas de nomes atuais da música brasileira. Pra quem não sabe, a cantora faleceu há 41 anos.

Entre as músicas estão Infiel, sucesso da cantora sertaneja Marília Mendonça, Por Supuesto, primeiro sucesso de Marina Sena e outras.