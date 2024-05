Integrantes do RBD acusam ex-empresário por desvio de dinheiro na última turnê 

Genteeee, os membros do RBD Christian Chávez, Anahí, Maite Perroni, Dulce Maria e Christopher Uckermann fizeram um pronunciamento coletivo sobre as acusações contra Guillermo Rosas, ex-empresário da banda, sobre desvio de dinheiro durante a Soy Rebelde Tour. Os integrantes confiram que ocorreu inúmeras irregularidades financeiras após o fim das apresentações em dezembro de 2023, o valor desviado foi de US$ 1 milhão (equivalente a 5,1 milhões de reais) no valor arrecadado com os shows.

Através de uma nota divulgada à imprensa nesta quarta-feira (22), os cantores explicaram que a T6H Entertainment, empresa pela qual Rosas era a responsável pelo arrecendação de fundos da turnê desde o final de 2022.

“É crucial esclarecer que as únicas entidades responsáveis pelos pagamentos foram a T6H na fase inicial e mais tarde Citrin Cooperman, que atuou como gerente de negócios da turnê. Nenhum dos membros do grupo tiveram acesso para administrar o dinheiro ou fazer pagamentos”, diz um trecho do comunicado.

Os integrantes do RBD até cogitaram dar continuidade à Soy Rebelde Tour, mas a ideia não vingou por conta justamente das irregularidades.

“Dado o montante considerável de dinheiro envolvido e as discrepâncias encontradas, todos os nossos projetos estão atualmente em espera. Tivemos que pausar este sonho compartilhado com vocês, incluindo uma possível continuação da turnê”, continua o documento.

“Nosso objetivo sempre foi resolver essas discrepâncias de maneira profissional. Nós continuamos comprometido em cooperar com todas as partes envolvidas para alcançar uma resolução justa e transparente”, segue.

“Nossa integridade e a confiança de nossos fãs são fundamentais e não descansaremos até que isso aconteça. Somos gratos pela paciência e compreensão contínuas de nossos fãs e prometemos mantê-los informados enquanto trabalhamos em direção a uma resolução”, diz o trecho final.