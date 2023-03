Instagram de Boninho é bombardeado por reclamações sobre possível repescagem no BBB

Depois que o diretor do programa avisou que teria uma semana turbo chegando no reality da Globo, os internautas não aceitaram bem a ideia e partiram para os comentários nas redes

Boninho aperte os cintos, porque temos internautas bem agitados e nervosos com a repescagem no BBB 23. As redes sociais do diretor do reality da Globo foram alvo de ataques depois que ele avisou que teriam muitas surpresas vindo essa semana e anunciando uma repescagem no reality da Globo

“Ridículo isso… Apelação total”, escreveu uma internauta, enquanto outra disse que as pessoas passam horas votando em casa para tirar alguém e aí a produção coloca o brother ou sister de volta na casa.

Outra internauta ainda disse que o ato acabava com a credibilidade do programa. “Palhaçada… Acabou de acabar com a edição… Afinal, se o público tirou vai colocar de novo?! Tirando o poder do público”, finalizou.