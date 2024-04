TV A Crítica ,Concorrente da Globo desligou o sinal para todos os amazonenses assistirem a final do BBB 24

Geeeenteee, eu to chocada com a força que essa final do BBB 24 está exercendo no nosso país. E para vocês verem que eu não estou louca, a emissora manauense TV A CRÍTICA decidiu fazer uma pausa em sua programação na noite desta terça-feira (16). O principal motivo para isso é fazer com que a população possa dar total apoio à dançarina amazonense Isabelle Nogueira que está na disputa final do Big Brother Brasil 2024 – reality de competição mais famoso do país. A pausa da programação aconteceu a partir das 21h (horário de Brasília) e seguirá até o encerramento do BBB 24.

Em nota oficial, a emissora fez um apelo para a população amazonense para não deixar de votar na Cunhã Poranga do Boi Garantido que disputou diversos paredões com recordes de votação.

“Decidimos dar uma breve pausa em nossa programação para enviar força, torcida e, principalmente, pedir o seu voto em nossa Cunhã!

Segundo um dos nossos princípios, que é o de andar de mão dadas com o povo, nós, do Grupo A CRÍTICA, nos unimos aos amazonenses em uma corrente positiva para a nossa representante, Isabelle Nogueira.

Agradecemos a compreensão e afirmamos que nesse momento, não trata de concorrência entre emissoras, mas, sim, da vitória de uma amazonense.

Nos veremos daqui a pouco, após o BBB, com a programação que você tanto ama e admira. Onde estiver um amazonense, lá estaremos”