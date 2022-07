Ingrid Guimarães desabafa: “A violência é incentivada nesse governo desde sempre”

Loira utilizou o Twitter para desabafar diante do atual governo de Bolsonaro

É para glorificar de pé! Eu amo que os artistas se posicionam diante a política no país, pois como dizia Anitta: “A população espera mais dos artistas do que do próprio governo”. Ingrid Guimarães usou seu Twitter para desabafar sobre a violência incitada no governo Bolsonaro.

“A violência é incentivada nesse governo desde sempre. Nas falas dele, dos filhos, dos secretários, no exibir das armas como trófeu, na maneira como tratam as mulheres, as diferenças. Na maneira como se colocam por aqui. Não dá gente. Simplesmente não dá”, escreveu no Twitter.

Vale lembrar que esse final de semana o tesoureiro do PT foi morto a tiros em uma festa com tema de Lula. Preciso dizer mais alguma coisa? Ingrid, amiga, mais uma vez sendo sensata e mostrando um dos lados problemáticos desse governo, que não me representa.