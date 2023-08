Ingrid Guimarães se emociona ao revelar que sofreu um aborto durante as gravações de um filme: “Você se culpa o tempo inteiro”

A atriz conta que, apesar do aborto não ter acontecido por um descuido seu, ela se culpou tanto que não conseguiu gravar o “Loucas pra Casar 2”

Amores, Durante a sua participação no podcast “Desculpa alguma coisa”, que é apresentado pela colunista e roteirista Tati Bernardi, que foi ao ar nesta quarta-feira (16), a atriz Ingrid Guimarães se emocionou ao revela que, durante as gravações do filme “Loucas pra Casar”, que foi lançado em 2014, ela estava grávida e sofreu um aborto.

“Eu perdi um bebê no meio de um filme. Foi no ‘Loucas pra Casar’. Não consegui nem fazer o 2. Eu estava grávida, o diretor sabia, mas ninguém mais”, revelou.

Logo em seguida, ela explica que o seu aborto ocorreu por má formação e não por descuido durante a gravação do filme, porém, ela afirma que até se convencer disso, se culpou muito pelo ocorrido.

“Eu tinha que fazer cenas em que ficava pendurada. Fiquei tentando me poupar. Mas não teve nada a ver com eu ter trabalhado muito [a perda], perdi por má formação. Mas até você se convencer disso, você se culpa o tempo inteiro”, explicou a atriz.