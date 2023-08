Ingrid Guimarães revela que já sofreu aborto durante gravação de filme

A atriz contou detalhes sobre sua relação com a gravidez em entrevista ao podcast de Tati Bernardi, Desculpa Alguma Coisa

Ingrid é uma das melhores humoristas brasileiras, e isso é inegável, mas no meio de tanto riso a musa já passou por poucas e boas nos bastidores. Durante as gravações de ‘Loucas para Casar’, em 2014, ela sofreu um abordo e isso só veio a ganhar os holofotes agora em entrevista para Tati Bernardi, no ‘Desculpa Alguma Coisa’.

Ingrid Guimarães faz desabafo sobre aborto que sofreu aos 40 anos pic.twitter.com/CovECDtYWX — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 17, 2023

“Eu perdi um bebê no meio de um filme. Foi no ‘Loucas pra Casar’. Não consegui nem fazer o 2. Eu estava grávida, o diretor sabia, mas ninguém mais”, disse.

Ela ainda completou: “Eu tinha que fazer cenas em que ficava pendurada. Fiquei tentando me poupar. Mas não teve nada a ver com eu ter trabalhado muito [a perda], perdi por má formação. Mas até você se convencer disso, você se culpa o tempo inteiro”, finalizou.