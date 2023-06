Influenciadora trans expõe convite para trisal de Filipe Ret: “Queria que eu fosse ativa”

Sophia Barcley expôs o convite nas redes sociais e disse que o cantor propôs um trisal com sua namorada

Vamo dale, pra não tomale, né? Filipe Ret foi parar na boca das fofoqueiras do Leblon depois de ter o seu nome nos holofotes com um possível trisal com uma influenciadora trans. Sophia Barcley expôs o fato após receber o convite do rapper.

“Me propôs um trisal com uma suposta namorada e queria que eu fosse a ativa na relação”, disse ela, mostrando as conversas no WhatsApp e revelando os nudes do cantor.

Após a exposição, os dois voltaram a se falar e ele chegou a dizer que estava muito chateado com a exposição que a influenciadora tinha feito dele.