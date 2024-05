Influenciadora questiona live de arrecadação do ‘Pod Delas’: “Queria saber para onde vai”

Lary Bottino não deixou de questionar a live do ‘Pod Delas’ que foi realizada para arrecadar dinheiro para a situação das vítimas do Rio Grande do Sul. A influenciadora questionou se o dinheiro chegaria até o povo que passa por necessidades básicas, como a proteção ao frio.

“Queria saber para onde vai esse dinheiro do povo, porque o governo não faz NADA, não está chegando esse dinheiro aqui, tá caótico! Os abrigos estão lotados, os animais estão em situação crítica no canil ABERTO. O frio está demais, mas esse dinheiro, sinceramente queria saber para onde vai”, diz Lary Bottino.

Tatá respondeu: “Por nosso bolso que não vai ser! Graças a Deus eu trabalho bastante para ter o meu! Fica tranquila que vai chegar no povo sim!”, esclareceu. A live conseguiu arrecadar um milhão de reais para a população gaúcha.