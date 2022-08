Influenciadora presenteia filha com um vibrador: “tem que quebrar esse tabu”

Os conservadores uma hora dessas dão até um ataque de tremedeira. A influenciadora Nanah, surpreendeu seus 873 mil seguidores ao presentear a filha que também é influenciadora digital, Aretha, de 17 anos, com um vibrador “para iniciante”. Em sua página no Instagram Nanah contou que foi um pedido da filha. Ela é conhecida nas redes sociais por ter o “papo calcinha” com a filha frequentemente em sua página.

“A gente tem um papo muito aberto, então ela me pediu, eu espero que a Aretha se divirta. Mas eu quero com isso trazer, que a gente pode ter esse diálogo sobre a masturbação com nossas filhas mulheres de uma forma super saudável, e que a gente tem que quebrar esse tabu que mulher não pode se conhecer, não pode sentir prazer. É isso” falou Nanah em suas redes.