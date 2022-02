Com conta bancária bloqueada, influenciadora faz “meio” preenchimento labial

Influenciadora tem conta bancária bloqueada e faz meio preenchimento labial. Confira:

É isso mesmo que você leu, conta bloqueada, preenchimento labial pela metade. Eu heim?!

Uma situação bastante inusitada aconteceu com uma influenciadora paquistanesa nesta semana. Como é de costume dos influenciadores digitais, divulgar e postar procedimentos estéticos na rede se tornou algo comum… mas e se o procedimento estético for feito pela metade? Já imaginou a situação?

Foto: Reprodução

Isso aconteceu com Hareem Shah. Ela teve sua conta bancária bloqueada pela Agência Federal do Paquistão, pois postou um vídeo em suas redes sociais em que exibia pilha de dinheiro.

“Estou no Reino Unido agora. Hoje fui ao médico fazer meu preenchimento labial. O médico tinha acabado de colocar um preenchimento em um lado do meu lábio quando recebi uma ligação e fiquei sabendo que a Agência Federal de Investigação do Paquistão congelou minhas contas bancárias”, revelou a influencer…

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Agora imagine a situação minha gente… sair do consultório com meia boca literalmente?!

Espero que esta moda não pegue por aqui no Brasil, pois fico imaginando se isso contece também com cirurgias de colocação de próteses de silicone. A paciente sairá do consultório com uma prótese somente? Não né?!

Mas existe caroço neste angú viu. A bonitinha e agora mais conhecida por Meia Boca, está sendo investigada por lavagem de dinheiro em seu país… tem até audiência marcada para 9 de março…

Complicado heim? Beijinhos de luz!