Nutricionista critica alimentação de filha de casal famoso

O cúmulo da falta de respeito, uma nutricionista expor uma criança que tem pais famosos e fazer ganho pra doutrina na internet…

Não é a toa que a internet é o penico do mundo! Nutricionista expõe filha de famosos porque ela estava comendo uma bolacha maisena.

A moça se achou no direito de criticar a dieta da criança, pelo fato dela estar se deliciando com uma bolacha. A imagem de Maria Alice, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, ganhou os sites e instagram de fofoca devido às críticas desta nutricionista xiita que se achou no direito de ditar regras quanto à alimentação da filha do casal.

O fato é que a nutri, postou uma série de vídeos criticando a atitude e foi mais além, chamou Virgínia de blogueira fitness e disse que por tomar chá de seni deve ter problemas intestinais por má alimentação. Adorei! Vidente ela meu povo!

Agora dica da Tia Kátia Flávia: querida nutri que não divulgarei seu nome aqui, deixa que cada mãe ou pai cuide da alimentação de seus filhos, acredito que nem Virgínia e nem Zé Felipe pediram sua opinião ou marcaram uma consulta, então seus comentários se fazem totalmente desnecessários neste caso.

Outro ponto: Querer engajar expondo crianças na internet não é nada legal e muitas vezes o processo vem!

Quem avisa amigo é…