Influenciadora dá fora em boy depois de fazer seu mapa astral

Ju Isen disse que ele era virginiano. Viiish!

Cadê as minhas manas que adoram um mapa astral e são as verdadeiras rainhas do zodíaco? Ju Isen não deixou passar o mapa astral difícil de um boy e foi só ver a posição dos planetas para decidir que ela não iria se encontrar com ele. Isso mesmo, a influenciadora deu um fora no muso por causa de seu signo, pode isso minhas solteiras?

“Ele era virginiano”, disse ela como principal argumento. Claro que a loira deixa claro que não se dá bem com os virginianos, mas precisava dar o bolo no rapaz?

Essa história de mapa astral faz a gente perder oportunidades. Aloca! Vida que segue (só não sei pra onde).