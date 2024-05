Influenciadora enforma madrasta após descobrir que ela está grávida

Genteeee, neste final de semana, um acontecimento chocou milhares de pessoas nas redes sociais. Ana Paula Marçal, uma influenciadora, ficou famosa após bater na suposta namorada de seu pai, que, além de estar grávida, é 54 anos mais nova que o Senhor, de 80 anos. Nas filmagens, a suposta madrasta de Marçal, tenta se defender dos chutes e tapas de sua enteada.

Desesperadamente, a enteada acusa a madrasta, de 26 anos, de estar tendo um caso com o seu pai apenas por interesse ao seu dinheiro.

“Sai de perto do meu pai. Você vai matar ele, meu pai tem mais de 80 anos e você fazendo isso com ele, vai pedir quem te engravidou para tratar de você cachorra, vagabunda, para de fingir. Quer passar mal?? Te quebro no meio, te levo para o hospital e você passa mal lá”, diz a enteada a agredindo.

Segundo a Polícia Militar, o idoso de 80 anos, está realizando um tratamento de demência. Ana Paula, ao ver que seu pai estava levando prejuízo de sua suposta namorada, resolveu tirar essa história a limpo pessoalmente. Mas o que era pra ter sido apenas uma conversa, passou dos limites e as duas acabaram entrando em luta corporal.

“A solicitante relatou que a moça foi agredida porque tinha um relacionamento com o pai dela, que é um senhor mais velho e que está em tratamento de demência. Disse que essa mulher estava dando prejuízo financeiro para o pai dela. Então, ela foi até o local para tirar satisfação”, disse a PM.

O caso chocante aconteceu no estado de MG, na cidade de Divinópolis, nesta última terça-feira (14/05/2024).