Influenciadora é banida do OnlyFans após desafio sexual com mil homens; saiba o que aconteceu

Gente, estou tomando um brunch reforçado no sofisticado Pérgula, no Copacabana Palace. Eis que, entre uma mordida e outra no croissant de frango orgânico, recebo uma informação bombástica sobre uma criadora de conteúdo adulto que foi banida do Onlyfans.

Acontece que a influenciadora britânica Boonie Blue, de 26 anos, foi banida do Onlyfans após promover 12 horas de sexo explícito com mil homens. Com a repercussão negativa do caso, a assessoria da plataforma adulta informou que o perfil de Boonie foi desativado por violar a política que proíbe desafios.

De acordo com a criadora de conteúdo adulto, o objetivo da transmissão ao vivo era entrar para o Guinness World Records ao quebrar um recorde mundial por manter relações sexuais com o maior número possível de homens em um curto intervalo de tempo.

A criadora de conteúdo adulto queria bater o recorde de relações sexuais em pouco tempo (Reprodução/Instagram)

Na web, internautas alegaram que ao reproduzir o desafio, Boonie estaria incentivando a cultura do estupro.

Ao jornal The Sun, representantes do Onlyfans informaram que o banimento da influenciadora foi motivado pela política que proíbe desafios que coloquem em risco a vida da criadora ou dos usuários, especialmente quando há potencial de viralização do conteúdo e possíveis réplicas.

“Conteúdo de ‘desafio’ extremo não está disponível no OnlyFans e não é permitido pela nossa Política de Uso Aceitável e Termos de Serviço. Qualquer violação dos nossos Termos de Serviço resulta na desativação do conteúdo ou da conta”, declarou.