Influenciadora do ramo da maternidade é condenada por abuso infantil

Minhas fofoqueiras do Leblon me contaram detalhes sobre a prisão da youtuber norte -americana Ruby Franke, que foi condenada por abuso infantil. Segundo informações do Today, a influenciadora pode pegar de quatro a sessenta anos de prisão.

Ano passado, ela foi presa ao se declarar culpada pelos crimes. Ruby ganhou fama por mostrar sua rotina ao lado dos seis filhos e dar dicas sobre maternidade.

Em setembro de 2023, o seu caçula foi encontrado desnutrido por um vizinho. Jodi Hildebrandt, com quem a youtuber fazia vídeos com conselhos aos pais, também recebeu a mesma sentença. “Esta circunstância é trágica; em grande parte, foi criada por si”, opinou o juiz John Walton. “E suposto os adultos protegerem as crianças. Os adultos com formação especializada, em particular, devem proteger as crianças. Não foi o que [Jodi Hildebrandt] fez neste caso. Neste caso, aterrorizou as crianças e os resultados foram trágicos”, acrescentou ele.